Malgré l'annulation de Black Panther, EA maintient son contrat de 3 jeux Marvel

Hier soir, Electronic Arts annonçait l'annulation de son projet Black Panther et par effet boule-de-neige la fermeture du développeur attitré (Cliffhanger Studios). Et si l'on pensait qu'il n'y avait donc plus que Iron Man en préparation côté super-héros chez cet éditeur, la présidente d'EA Entertainment a offert de notables précisions à IGN :



- Le deal entre Disney/Marvel et EA concerne 3 jeux.

- Outre Iron Man et Black Panther, un troisième était déjà en chantier.

- Le contrat n'est pas modifié : Black Panther sera juste remplacé par un autre.



Voilà. Et pour la curiosité, des concept-arts de Black Panther ont fuité ainsi qu'un début de scénario : le jeu nous faisait incarner Azari, fils de T'Challa avec en introduction un combat père/fils dans le même décors traditionnel que les films MCU. Le combat était interrompu par l'invasion du Wakanda par les Skrulls et l'enlèvement de T'Challa.