The First Berserker : Khazan n'a pas atteint ses objectifs de ventes

Nexon nous annonce sans détour quen'a pas atteint ses objectifs de ventes (ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas rentable), et c'est dommage pour cette sympathique expérience qui aura au moins selon son éditeur rempli son but premier : faire connaître la licenceau niveau mondial. Même si bon, la plupart de ceux qui ont touché au jeu ne savent probablement même pas d'où ça vient…Rappelons que Nexon compte également faire connaître sa franchiseavec là encore un spin-off sauce Soulsborne, pendant quetentera cette fois la voie du beat'em all avec le futur