Kingdom Come : Deliverance II passe les 3 millions de ventes, 9 fois plus vite que le premier épisode

Warhorse continue de surfer sur son nuage en annonçant quea passé le cap des 3 millions de ventes en moins de 3 mois. Pour info, le premier épisode (aujourd'hui à 10 millions) aura mis plus de 2 ans pour atteindre le même palier, donc autant dire que ça sent bon pour l'avenir du studio tchèque.Et on fera d'une pierre deux coups pour cet article en livrant une mise à jour de la feuille de route, ou plus précisément les périodes de sortie des différents DLC payants.- Mi-mai (donc bientôt) :« Natures Mortes », en rapport avec un drôle de peintre et son mystérieux passé.- Automne 2025 :« Héritage de la Forge », où l'on devra restaurer la forge de Kuttenberg et devenir maître en la matière.- Hiver 2025 :« Mysteria Ecclesiae », basé sur le Monastère de Sedlec, ici au prise avec une épidémie.Les 3 DLC sont compris dans le Pass à 29,99€, ou directement inclus dans l'édition GOLD.