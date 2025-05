Démonté par la critique, La Quimera annule carrément sa sortie à la dernière minute

La semaine fut marquée par quelques belles sorties au point que nous avions oublié, la nouvelle production de 4A Games Ukraine (le studio d'origine de), et il y avait finalement une bonne raison sur le manque de communication : le jeu n'est pas sorti.Même pas de communiqué officiel mais juste un mot de l'équipe via le Discord du jeu pour indiquer que quelques heures avant le lancement (initialement prévu le 25 avril, uniquement sur PC dans le un premier temps), cette nouvelle licence ne bénéficiait plus de la moindre date de sortie. Ah.Aucune explication n'a été donnée, mais on l'a connaît : le peu de sites US qui ont pu proposer une review ont assassiné le jeu, le décrivant comme « un ensemble d'éléments assemblés incapables de former quelque chose de complet », donc en bref pas finalisé sur la totalité des points (feeling, graphismes, bande-son...), buggé et surtout incroyablement court : seulement 3 missions principales. Même à 30€, la pilule ne passe pas mais espérons que ce laps de temps supplémentaire parviendra à sauver les meubles.