La Quimera : nouvelle licence des anciens de Metro La Quimera : nouvelle licence des anciens de Metro

Alors que l'on attendait une annonce concrète autour de Metro 4, ce n'est pas 4A Games qui donne des nouvelles mais presque : apprenons via un leak diffusé trop tôt qu'une partie des membres du studio (aujourd'hui entre les mains d'Embracer) s'est barrée depuis quelques années pour fonder Reburn.



Et Reburn a eu le temps d'échafauder son premier projet sous le nom de La Quimera, dont l'aspect espagnol du titre n'a rien d'innocent avec une expérience se déroulant dans une mégalopole latino-américaine avec tout le folklore associé. De l'action, de l'exploration mais aussi ce qu'il faut de narration et d'ambiance comme pour la franchise Metro, avec d'ailleurs un très grand nom pour l'écriture et la conception de l'univers : Nicolas Winding Refn, scénariste du film Drive, et accessoirement apparu dans Death Stranding en incarnant Heartman.



110 développeurs sont au travail sur cette nouvelle franchise qui sera aussi bien jouable en solo qu'en coopération (3 joueurs max). Seuls quelques visuels de moindre qualité ont fuité, et bonne chance pour retrouver la bande-annonce strikée dans tous les sens en attendant la diffusion officielle.