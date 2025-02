La purge continue chez Striking Distance Studios La purge continue chez Striking Distance Studios

Il n'y a pas que chez NetEase que l'on fait le grand ménage : Krafton continue de montrer son manque de confiance envers Striking Distance Studios suite à l'échec de The Callisto Protocol en opérant une nouvelle vague de licenciements, qui selon plusieurs concernés aurait impacté « la majorité des développeurs ».



L'éditeur s'est lui permis de monter à la barre pour expliquer que la réduction d'effectifs avait pour but de maintenir une équipe suffisamment « agile », une façon de dire qu'elle coûtera moins de pognon tant que les mecs n'ont pas une idée ambitieuse et suffisamment porteuse pour l'avenir (auquel cas ça recrutera, pour probablement licencier ensuite).



Rappelons que suite à The Callisto Protocol, l'équipe a pondu un petit roguelite dans le même univers (Redacted) aux bons retours critiques sans forcément être une percée majeure dans le milieu, et travaille désormais sur autre chose, sans le moindre indice.