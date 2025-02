Affaire NetEase : une douzaine de boîtes japonaises et occidentales potentiellement impactées Affaire NetEase : une douzaine de boîtes japonaises et occidentales potentiellement impactées

Selon Axios dont l'information a été relayée par Shinobi602, la situation évoquée hier sur NetEase en matière d'économies se fait de plus en plus pesante pour en fait la totalité des boîtes dédiées.



L'entreprise chinoise aurait en effet pour volonté sur la longueur de ne pas se contenter de réduire ses financements mais carrément de se séparer d'une douzaine de studios japonais et occidentaux sur lesquels elle avait investi, dont beaucoup pourrait fermer si un remplaçant n'était pas trouvé en urgence.



Sont notamment concernés le studio de Nagoshi qui aura le temps de terminer son premier jeu en dehors de la team Like a Dragon (sans espérer de financement pour le prochain) mais également Grasshopper Manufacture et Quantic Dream, qui misait énormément sur ce partenariat pour mener à bien le chantier Star Wars Eclipse. Comme quoi, on n'est jamais totalement sorti de la crise...