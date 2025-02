EXODUS se fera attendre jusqu'en 2026

On se doutait déjà un peu que, faute de la moindre fenêtre de lancement,pourrait difficilement être lancé dans le courant de l'année et l'éditeur nous confirme aujourd'hui qu'il faudra effectivement patienter jusqu'à un vague 2026 pour pouvoir découvrir nous-même ce que nous réserve ce premier projet de Archetype, recelant en son coeur quelques anciennes pointures de Bioware.D'ailleurs déjà considéré comme une sorte d'héritier spirituel de, cette nouvelle licence aura l'audace de faire reposer son contexte sur la distorsion temporelle, avec un foyer qui évoluera bien plus vite que vous-même (parfois de plusieurs générations) selon l'endroit que vous squattez dans l'espace infini.