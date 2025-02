Annoncé pour 2022, REPLACED s'envole en 2026

Dans une situation en apparence moins critique que celle dedont on n'attend plus grand-chose,commence néanmoins à prendre des allures d'arlésienne : de base prévu en 2022, puis reporté en 2023, puis 2024, puis pour un vague 2025, ce très attirant titre édité par Thunderful file déjà en 2026, sans plus de précisions.Sa dernière apparition date d'août dernier, preuve quand même que le projet avance, et on croise les doigts pour un résultat à la hauteur des attentes sur PC, Xbox Series et directement dans le Game Pass. Notons qu'il fut également annoncé sur Xbox One mais on commence un peu à douter du soutien contenu pour ce support.