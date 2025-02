Kingdom Come : Deliverance II dépasse les prévisions d'Embracer (bientôt 2 millions de ventes) Kingdom Come : Deliverance II dépasse les prévisions d'Embracer (bientôt 2 millions de ventes)

Embracer a subi bien des complications mais le récent lancement de Kingdom Come : Deliverance II donne de nouveau le sourire à l'entreprise : tout comme Soul Reaver I & II Remastered, les ventes actuelles du dernier Warhorse dépassent les prévisions sen s'approchant d'ailleurs des 2 millions d'unités écoulées en une dizaine de jours seulement.



De quoi peut-être servir de leçon à Electronic Arts qui osait récemment expliquer que l'échec de Dragon Age : The Veilguard (1,5 million de joueurs, et non ventes, en 3 mois) était d'une certaine façon lié à l'absence de fonctionnalités en ligne ou GAAS.



Et pour revenir au sujet principal, si Kingdom Come : Deliverance II n'en est qu'au début de sa carrière (suivi MAJ et plusieurs extensions au programme), Embracer compte encore nous montrer que les choses se remettent sur les rails avec cette année Killing Floor III, normalement Gothic Remake, la nouvelle licence de Tarsier (Reanimal) sans oublier en plus lointain Titan Quest II et Metro 4.