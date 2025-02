3 ans après son annonce, Crysis 4 à l'arrêt

Pas de bol pour ceux qui avaient applaudi l'annonce inattendue deil y a déjà 3 ans (sans nouvelles depuis) : nous ne sommes pas près d'en voir la couleur, mais alors pas du tout.L'entreprise Crytek annonce, comme bien d'autres avant eux, devoir se résoudre à des licenciements pour environ 60 têtes de moins sur les 400 que comptait la boîte au départ. Et pour survivre financièrement, même s'il y a les revenus en annexe du moteur CryEngine, il faut impérativement soutenir le suivi dequi de fait va prendre la quasi-intégralité des employés, et laisser le fameuxà l'arrêt jusqu'à nouvel ordre.Quand les mecs nous annonçaient un jeu « véritablement » Next Gen en 2022, on n'imaginait pas qu'il faudrait « véritablement » l'attendre jusqu'à la prochaine génération.