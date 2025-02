Désormais, Sumo Digital survivra comme une entreprise de soutien et de commandes tiers Désormais, Sumo Digital survivra comme une entreprise de soutien et de commandes tiers

Ce n'est pas parce que Tencent a racheté Sumo Digital il y a quelques années que la boîte se retrouve avec un chéquier illimité, et l'évolution des coûts comme le peu de chances de survie accordé aux jeux originaux (dernièrement Still Wakes the Deep, pourtant assez sympa) pousse l'entreprise à une restructuration concrète : désormais, Sumo Digital comme sa branche The Chinese Room ne pourront plus développer le moindre projet maison. Voilà.



Du coup, ce sera uniquement du soutien envers x intéressés ou tout simplement des projets commandes de la part de tiers, secteur sur lequel Sumo Digital s'est davantage illustré depuis sa création. On se souvient en effet davantage de Sonic & All-Stars Racing, LittleBigPlanet 3 et même Sackboy Adventures que Snake Pass… D'ailleurs, The Chinese Room est justement sur Vampire : The Masquerade – Bloodlines II pour le compte de Paradox.



Mais cette nouvelle orientation unique mènera inévitablement à de nouveaux licenciements, sans en préciser la portée, déjà que Sumo Digital avait dû il y a 8 mois se délester de 15 % de ses effectifs.