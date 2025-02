Dragon Ball Sparking Zero franchit un nouveau cap

Bandai Namco nous annonce rapido quea dépassé les 5 millions de ventes, toujours un record de rapidité pour la franchise historique et nous verrons bien si l'audience sur la longueur permettra au titre de Spike de dépasser les plus grands : 8 millions pouret 10 millions pouretCôté suivi, on imagine que l'éditeur patientera au moins jusqu'au 28 février, date de la diffusion du dernier épisode de Daima, pour dévoiler le pack de personnages dédié.