Tom Henderson : Ubisoft a reporté en interne ses deux prochains Far Cry (solo & multi) pour 2026

Tom Henderson revient vers nous de bon matin pour évoquer la franchise Far Cry, rappelant déjà que deux jeux sont en développement (un solo, l'autre multi) mais qu'il faudra attendre finalement 2026 pour en voir la couleur après un report interne lié à la complexité du développement et le changement de moteur en cours de route : la franchise abandonne l'historique moteur Dunia (depuis Far Cry 2) pour le Snowdrop.



Les plans n'ont en revanche pas changé sur le contenu :



- Blackbird (nom de code) est le nouvel épisode principal qui fera le pari d'une expérience sous chrono (72h in-game, 24h en temps réel), temps donné pour que le protagoniste puisse sauver sa famille des membres d'une secte. La liberté d'action sera totale et chacun des membres n'étant pas forcément au même endroit, il sera tout à fait possible d'arriver aux crédits de fin sans être parvenu à sauver tout le monde.

- Maverick (nom de code) est une expérience purement multi de type Extraction, se déroulant en Alaska avec des joueurs se battant les uns contre les autres tout en prenant en compte la faune ennemie et les intempéries.

- Les expériences seront reliées par les évolutions mises en place avec davantage de souplesse et de mouvements tactiques, mais également plusieurs changement dans le système de loot, l'inventaire, etc.

- Mettre un gameplay quasiment commun dans les deux jeux a du sens pour les développeurs de chaque jeu : améliorer grandement le rythme et la nervosité vu que dans Blackbird, vous serez constamment pris par le temps, et dans le PVP de Maverick, mieux vaut aller à l'essentiel.



En revanche et selon les mêmes sources, si Blackbird se porte plutôt bien du côté d'Ubisoft Montréal, la confiance n'est pas au plus haut avec Maverick, non pas à cause de l'état du chantier (sur ça, aucune info), mais parce que les développeurs sont conscients que les Extraction Shooter ne sont pas le genre le plus populaire et qu'il suffit d'un rien pour que l'éditeur change d'avis.