Round8 (Lies of P) prépare un survival-horror

Les coréens de Round8 sont surveillés de près depuis leurs travaux sur Lies of P et on a justement quelques nouvelles sur le sujet, notamment le fait que l'extension devrait (enfin) arriver pour le premier trimestre 2025 si tout se passe bien.



Aussi, si l'équipe avait déjà fait part de ses intentions de faire une suite, on apprend qu'un autre chantier est mis en place, celui d'un survival-horror dans un monde SF (sous Unreal Engine 5), des mots qui ne sont pas sans rappeler les franchises Dead Space et The Callisto Protocol. Et ça tombe bien vu que ces deux franchises sont considérées mortes (pour le moment).



Pour mener à bien tout ce taf, le studio continue de recruter du monde.