La poisse s'installe chez les anciens de Bioware La poisse s'installe chez les anciens de Bioware

Avec des projets cumulant des centaines d'employés, il est impossible d'attribuer tout le mérite à une seule tête et on le ressent souvent lorsqu'une personnalité fait ses valises pour démarrer une aventure ailleurs, souvent plein d'embûches.



Bioware a été dépiauté de plusieurs talents ces dernières années et alors que l'on apprenait plus tôt cette semaine la mort du studio Humanoid Origin fondé par le réalisateur Cadey Hudson (Mass Effect), c'est maintenant le groupe Worlds Untold créé par le scénariste Mac Walters (l'une des principales plumes de Mass Effect, encore lui) qui se voit mis à l'arrêt, temporairement ou non, suite à un abandon financier par NetEase. Tout comme chez Humanoid Origin, ça bossait sur un jeu action/aventure au contexte SF qui restera dans un tiroir le temps de trouver un nouveau partenaire, pendant que l'équipe n'a plus qu'à chercher du taf ailleurs.



EXODUS reste le seul survivant de ces nombreux départs, pendant que chez Bioware, on a encore bien des choses à prouver avec le prochain Mass Effect. Justement.