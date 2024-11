Helldivers II va (enfin) avoir sa DualSense collector Helldivers II va (enfin) avoir sa DualSense collector

Le succès fut tellement inattendu que Sony n'a même pas eu le temps d'anticiper un bonus marketing pour le lancement de Helldivers II, mais il n'est pas trop tard pour réparer une erreur (même après déjà 15 millions de ventes), et c'est pour cela que selon le très fiable billbil-kun, une Dual Sense dédiée ne tardera plus à débouler en magasin, au prix standard de 84,99€.



Notez que nous aurons également droit en fin d'année à une DualSense Edge « Black » (239,99€), de même pour pour la casque Pulse Elite (149,99€) et les écouteurs Bluetooth Explore (219,99€).



Pour revenir à la manette Helldivers II, préparez vous comme de coutume à batailler pour devancer les scalpers, comme ce fut le cas cette année avec Astro Bot et (ironiquement) Concord. N'oublions pas en outre qu'une DualSense Monster Hunter Wilds est également au programme, mais à l'attention exclusive du Japon, pour le moment.