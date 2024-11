Un échec de plus pour Casey Hudson (ex-Bioware) Un échec de plus pour Casey Hudson (ex-Bioware)

Bioware fut sujet à de nombreux départs ces dernières années et si l'équipe de Archetype Entertainment semble actuellement bien partie avec l'intriguant EXODUS, il n'en sera pas de même pour le studio Humanoid Studios dont vient de nous être annoncé la fermeture par manque de moyens financiers.



Tout était pourtant bien partie en 2021 avec la fondation de cette nouvelle entreprise par Casey Hudson (ancienne haute pointure de Bioware), rapidement rejoint par du monde dont la productrice Melanie Faulknor pour ce qui était sans surprise un RPG de type SF, avec la diffusion de quelques concept-arts d'intention à redécouvrir ci-dessous. Nous n'en verrons donc jamais la couleur, sauf peut-être dans un futur post-mortem.



On souhaite en tout cas bonne chance à Casey Hudson qui n'aura rien pondu d'éclatant depuis Mass Effect 3 en 2012. L'homme avait quitté Bioware 2 ans plus tard pour rejoindre Microsoft comme directeur créatif, pour finalement retourner chez Bioware en 2017 le temps de pondre le tristement célèbre Anthem. Nouveau départ en 2020, et vous connaissez la suite.