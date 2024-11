Troy Baker au rapport pour le prochain Naughty Dog Troy Baker au rapport pour le prochain Naughty Dog

Ce n'est pas encore aujourd'hui que Naughty Dog lèvera le voile sur son prochain jeu, accessoirement le « premier » projet du développeur pour la génération en cours, mais Neil Druckmann a souhaité lâcher auprès du site QG une toute petite info, comme ça gratos : Troy Baker sera de nouveau présent au doublage. Voilà.



Pas si étonnant tant l'acteur se montre prolifique dans le JV, encore prochainement dans Indiana Jones et le Cercle Ancien, et a déjà collaboré avec les Dogs aussi bien pour Uncharted (Sam Drake) que The Last of Us (Joel). Il n'est de fait même pas possible de savoir si le titre évoqué par Druckmann sera une nouvelle licence ou une suite.