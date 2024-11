Charts US : les grosses sorties d'octobre Charts US : les grosses sorties d'octobre

Mat Piscatella vient nous dresser un rapport complet du mois d'octobre pour ce qui concerne le territoire US, avec une nouvelle baisse importante des ventes hardware pour un classement maintenant la PS5 à la première place (-20%), la Xbox Series qui garde enfin l'ascendant sur la Switch (-18%), pendant que cette dernière est celle qui chute le plus lourdement (-38%). Après, bientôt 8 ans d'âge l'hybride…



A noter :



- Le software est en nette hausse par rapport à octobre 2023, avant tout grâce au dernier Call of (l'année dernière, il était sorti en novembre).

- Les revenus d'abonnement sont en hausse de 16 %, là encore en rapport avec Call of.

- Black Ops 6 dont les ventes au lancement sont 23 % supérieures à celles de Modern Warfare III, dont la PlayStation prend 82 % des parts.

- Silent Hill 2 Remake est déjà le deuxième plus gros succès de l'histoire de la saga (on parle de ventes totales), derrière le Silent Hill 2 original qu'il ne tardera plus à rattraper.

- Le PlayStation Portal est de nouveau l'accessoire le plus porteur commercialement (mais c'est aussi le plus cher).

- Même si ce n'est que pour 3 jours de ventes, Dragon Age : The Veilguard peut difficilement être qualifié de succès avec sa 6e place. Il est en dehors du top 20 de l'année.





MEILLEURES VENTES POUR OCTOBRE 2024

(Pas de données numériques pour Nintendo, Take-Two et Saber Interactive)

(Classement en revenus générés par ventes)



1. Call of Duty : Black Ops 6

2. Dragon Ball : Sparking Zero

3. Silent Hill 2 Remake

4. Undisputed

5. Metaphor ReFantazio

6. Dragon Age : The Veilguard

7. Super Mario Jamboree

8. Madden NFL 25

9. Sonic x Shadow Generations

10. EA Sports FC 25



MEILLEURES VENTES POUR 2024

(Pas de données numériques pour Nintendo, Take-Two et Saber Interactive)

(Classement en revenus générés par ventes)



1. EA Sports College Football 25 (=)

2. Helldivers II (=)

3. Call of Duty : Black Ops 6 (NEW)

4. Dragon Ball : Sparking Zero (NEW)

5. Call of Duty : Modern Warfare III (-3)

6. Madden NFL 25 (+1)

7. EA Sports MVP Bundle (-3)

8. Elden Ring (-3)

9. Dragon's Dogma II (-3)

10. EA Sports FC 25 (=)



Virés du classement : MLB The Show 24 et WWE 2K24.