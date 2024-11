Pour d'éventuelles autres acquisitions, Microsoft regarde du côté de la Chine et du mobile Pour d'éventuelles autres acquisitions, Microsoft regarde du côté de la Chine et du mobile

L'engloutissement d'Activision Blizzard King a rassasié Microsoft, au point qu'ils se sont vu contraints de laisser dans l'assiette quelques employés (licenciés) mais maintenant que la digestion est entamée, l'entreprise commence à regarder dans d'autres directions pour savoir quel pourrait être le dessert, et Phil Spencer vient préciser sur le sujet avoir deux objectifs. Si du moins « la bonne opportunité » se présente.



La première, c'est le mobile car même si ABK va représenter à lui-seul une grosse masse de revenus, les autres branches Xbox Game Studios sont loin d'être spécialistes en la matière au point de devoir passer par Tencent pour Age of Empires Mobile. Et même Microsoft pourra difficilement racheter un monstre comme Tencent.



Donc un ou plusieurs studios mobiles déjà, mais également quelque chose du côté de l'Asie tant on sait que la Chine comme la Corée du Sud sont en train de se faire un nom dans le milieu. On remarquera que Spencer ne cite pas le Japon et il y a intérêt après avoir revendu leur seul et unique studio local (Tango Gameworks).



En attendant, Xbox tente en Chine des rapprochements un peu plus compliqués qu'en Corée du Sud. La Xbox Series accueillera notamment Genshin Impact la semaine prochaine et dès que possible Black Myth Wukong. D'un autre côté, des titres comme Lost Soul Aside et Phantom Blade Zero ne sont toujours prévus que sur PC et PlayStation 5.