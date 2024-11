Lollipop Chainsaw RePOP a trouvé son public Lollipop Chainsaw RePOP a trouvé son public

Lollipop Chainsaw RePOP fut lancé en toute discrétion mais il faut croire que certains y ont vu une excellente occasion de découvrir ce jeu d'action déjanté vu que Extreme (maison-mère de Dragami Games) vient de rehausser ses prévisions fiscales grâce à des ventes ayant « largement surpassé les objectifs ». Comme quoi hein. Pas de mise à jour des chiffres mais on sait que ça a tapé dans les alentours des 100.000 unités en quelques jours.



Des versions PlayStation 4 et Xbox One arriveront d'ailleurs le 2 décembre au même prix (44,99€ quand même), avec le même jour pour tous les versions un nouveau costume gratuit (voir visuels ci-dessous).