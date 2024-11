Spyro Trilogy confirmé pour le Game Pass

Sans surprise vu que correspondant aux leaks très fiables de cet été,ne devrait plus tarder à s'offrir aux abonnés Game Pass comme le tease très clairement le compte officiel du service (mais aussi celui de la licence).Rien de plus si ce n'est attendre une date claire (courant décembre avec?) en rappelant que selon d'autres rumeurs, le désormais indépendant Toys for Bob travaillerait sur un quatrième épisode bien inédit. Rien d'officiel, si ce n'est que le studio a confirmé plancher directement avec les Xbox Game Studios.UPDATE :- C'est officiellement pour demain !