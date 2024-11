Bandai Namco a encore pu profiter de FromSoftware au premier semestre fiscal (mais jusqu'à quand ?) Bandai Namco a encore pu profiter de FromSoftware au premier semestre fiscal (mais jusqu'à quand ?)

Bandai Namco pose également son rapport couvrant le premier semestre de l'année fiscale en cours (avril à septembre) avec toujours l'ambition de taper CA et bénéfices records sur 12 mois. Bien entendu, on parler du groupe complet donc merchandising inclus mais les voyants restent bien au vert sur le secteur JV avec pour ce premier semestre l'apport de Elden Ring : Shadow of the Ertree, pilier du premier semestre sur lequel se rajoute le lancement satisfaisant de Gundam Breaker 4, sachant que la deuxième partie de l'année est déjà assurée rien qu'avec les chiffres de Dragon Ball : Sparking Zero (nous aurons également Tales of Graces F et Freedom Wars Remastered en Q1 2025).



De quoi faire oublier la contre-performance (et c'est un euphémisme) de l'arlésienne Unknown 9 : Awakening, serpent que se traînait l'éditeur dans la botte depuis bien trop d'années et qui n'empêchera aucunement les investissements en occident avec à venir Little Nightmares III, Clair Obscur : Expeditions 33 et le nouveau Dark Pictures.



Notons néanmoins qu'un petit warning est présent dans les locaux : en matière de partenariats, si Bandai Namco s'est déjà illustré dans de magnifiques coups, celui très prolifique avec Kadokawa est remis en question depuis que ces derniers ont déjà fait part de leur intention d'éditer eux-mêmes les futurs jeux FromSoftware en occident (c'est déjà le cas au Japon). Quant à CD Projekt, faudrait déjà un nouveau produit.