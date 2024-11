Borderlands : le film aura au moins servi à booster les ventes des anciens jeux

Gearbox a essayé tant bien que mal de défendre le filmmais à un moment, faut appeler un chat un chat et on défie Randy Pitchford d'aller maintenant jusqu'à remettre en question les propos mêmes du big boss de Take-Two.Oh, Strauss Zelnick n'allait pas dire que c'est tout pourri mais use du terme « déception » et nouvelle preuve selon lui qu'il est très difficile d'adapter leur catalogue dans un autre monde que le JV. Mais tous les voyants n'ont pas été au rouge vu que, selon les données internes, la sortie du film et son rapide passage au secteur VOD a permis une « hausse significative » des ventes des anciens jeux, particulièrementetGearbox qui a récemment officialisédont le lancement devrait avoir lieu pour 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, avec promesse de l'exploration d'une toute nouvelle planète. Il se murmure également qu'un deuxième spin-off façon « Tiny Tina » est en développement.