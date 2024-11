Bioware : n'attendez rien du N7 cette année

Techniquement et à quelques éventuels patchs près, la pageest tournée pour Bioware, ayant évoqué il y a quelques jours qu'il ne faudra s'attendre à aucun DLC ni extension.La quasi-totalité des mains actives du studio sont désormais sur le prochainmais pour des raisons de timing, Bioware nous prévient qu'il ne faudra pas attendre grand-chose du « N7 » de cette année (jeudi 7 novembre donc) qui sera « plus calme » que d'habitude. Plus calme qu'un artwork ou une déclaration rapide, donc on imagine quelque chose proche du « rien », et on se contentera donc de remettre le seul et unique teaser à disposition, qui a déjà 4 ans d'âge.