Outlast se prépare pour le cinéma, pendant que House of the Dead donne des nouvelles Outlast se prépare pour le cinéma, pendant que House of the Dead donne des nouvelles

Même si Halloween est désormais derrière nous, on va rester un peu sous le thème de l'horreur avec deux déclarations autour du cinéma, en laissant les honneurs à Lionsgate qui annonce avoir récupéré les droits de la terrifiante franchise Outlast pour en faire une adaptation ciné sous la houlette de Roy Lee (il a notamment dirigé le remake de « Ça »). Rien de plus donc on ne peut qu'imaginer une reprise du style « caméra à la main » façon REC.



Parallèlement, ce très cher Paul W.S. Anderson a indiqué que le chantier House of the Dead était toujours en cours, partageant quelques concept-arts en promettant un film bourré d'actions dont le scénario reprendra les grandes lignes du troisième jeu. On a déjà peur, dans le mauvais sens du terme, mais ce sera difficile de faire pire que le film Uwe Boll de 2004.