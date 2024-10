Konami prépare le prochain Silent Hill Transmission Konami prépare le prochain Silent Hill Transmission

Succès critique mais également commercial (1 million d'unités écoulées en 3 jours), Silent Hill 2 Remake est parvenu à raviver la flamme autour de la franchise, poussant Konami à déclarer de suite l'actuelle préparation d'un nouveau « Silent Hill Transmission », son show destiné à donner des nouvelles des projets en cours. On peut donc s'attendre à une diffusion avant la fin d'année.



L'éditeur n'en dit pas davantage mais les regards sont tournés vers les mystérieux Silent Hill Townfall et Silent Hill f, sans oublier une possible bande-annonce pour la nouvelle adaptation cinématographique par Christophe Gans. Avoir également si l'occasion sera la bonne pour annoncer un renouvellement du partenariat avec Bloober Team.