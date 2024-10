State of Decay 2 : l'ultime MAJ est disponible

Fort d'une longévité plutôt inattendue (plus de 6 ans quand même),fait aujourd'hui ses adieux à la communauté avec la publication de la 38e et donc ultime MAJ, toujours chargé en correctifs et apportant surtout l'intégralité du contenu bloqué au travers des anciens events saisonniers, dont 5 tenues, 8 véhicules et 5 armes. On a même droit à 5 tenues inédites et une brouette de chapeaux.Et histoire de marquer le coup, cette dernière upgrade apporte quelques ajustements sur certains points jugés trop faciles par la communauté, ainsi que diverses améliorations réclamées : les portes qui claquent trop forts ne feront plus spawn des zombies (juste attirer ceux aux alentours) et il est ENFIN possible d'accéder à l'intégralité des inventaires de vos survivants en un clic.L'intégralité de Undead Labs planche désormais sur, encore sans date.