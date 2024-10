Une MAJ ''Anniversary'' pour Alan Wake 2

C'est demain que sortira l'édition boîte d', de même que la seconde et dernière extension, et Remedy annonce que tout cela sera accompagné d'une MAJ pour tous dite « Anniversary » répondant à quelques demandes faites par la communauté, comme l'inversion de l'axe X, une option gyroscopie pour la DualSense et (toujours sur PS5) une meilleure reconnaissance haptique même pour les objets.Cette mise à jour offrira également diverses options d'accessibilité comme :- QTE automatique- Invincibilité- Ennemi que l'on peut tuer d'une balle- Munitions infinies- Piles de lampe-torche infiniesEn gros des cheat-codes quoi.