Focus Entertainment, désormais PulluP Entertainment d'ailleurs (et ce n'est pas terrible), peut remercier Saber Interactive pour sonqui, aux côtés de, permet à la société d'engranger le meilleur chiffre d'affaire de son histoire pour un trimestre juillet/août/septembre : 200,1 millions d'euros.Apprenons en passant querevendique aujourd'hui 4,5 millions de joueurs uniques, à ne pas considérer comme des ventes brutes, mais le succès est là comme on le sait tous.Si PulluP a encorepour cette année fiscale, le méga défouloirde John Carpenter bascule lui à l'exercice 2025/26 (donc pour le 31 mars 2026 au plus tard) afin d'en assurer la qualité.