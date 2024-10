Le boss de Rare à la tête des Xbox Game Studios Le boss de Rare à la tête des Xbox Game Studios

Encore un peu de mouvement au sein des Xbox Game Studios et alors qu'il y a encore peu, 343 Industries ouvrait une potentielle nouvelle ère avec un retour aux affaires sous Unreal Engine 5 et nouveau nom éloquent (« Halo Studios »), un changement majeur est opéré dans l'organigramme avec la démission de Alan Hartman comme directeur des différentes branches de développeur, au profit de Craig Duncan, boss de Rare depuis 15 ans et donc responsable de la success-story Sea of Thieves (et de l'état actuel de Everwild, en passant).



Craig Duncan sera remplacé à la tête de Rare par ses collègues Joe Neate et Jim Horth, pendant que Alan Hartman part vers de nouveaux horizons après un an seulement à son poste (et avant cela responsable de Turn10).