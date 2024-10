Fut un temps, Diablo IV était conçu comme un rogue avec un système de combat à la Batman Arkham Fut un temps, Diablo IV était conçu comme un rogue avec un système de combat à la Batman Arkham

L'instant anecdote vous est offert par Jason Schreier et son dernier bouquin en date, évoquant l'histoire de Blizzard dont nous avons récemment appris l'annulation d'un partenariat avec Netflix pour adapter à la sauce anime certaines franchises comme Overwatch et Warcraft.



Et c'est un nouveau cas d'annulation qui est aujourd'hui évoqué, celui d'un certain « Project HADES », précisément ce qu'aurait du être de base Diablo IV et c'est un euphémisme de dire que le projet n'avait strictement aucun rapport avec ce que l'on a obtenu à l'arrivée. Josh Mosqueira (qui avait déjà un pied dans la franchise depuis quelques temps, dont le statut de réalisateur pour Reaper of Souls) souhaitait limite rebooter la franchise Diablo de fond en comble : en faire un jeu à la troisième personne avec un système de combat semi-libre façon Batman Arkham, et des mécaniques rogue, de celles où l'on recommence à zéro après l'échec mais non sans garder plusieurs acquis au fur et à mesure des runs pour toujours aller plus loin.



L'idée était jugée excellente par l'équipe, même par les hauts placés de Blizzard, et les prototypes donnaient apparemment du très bon… à un « petit » détail près : malgré de multiples tentatives, le système de combat ne parvenait pas à fonctionner avec le multijoueur. Et même pour Blizzard qui semblait vouloir un élan d'originalité, il était hors de question de voir arriver un Diablo IV sans fonctionnalités multi/coop. Le projet s'est doucement enlisé, jusqu'à l'abandon du réalisateur qui a quitté Blizzard en 2016, et une mise à la poubelle de ce « reboot » au profit de quelque chose de plus traditionnel (avec succès d'ailleurs).



L'histoire ne répond pas à une grande question : pourquoi ne pas en avoir fait tout simplement un spin-off ?