Après World War Z, Saber Interactive signe avec Paramount pour adapter Avatar

En pleine forme depuis le gros succès commercial dedont Embracer doit se bouffer les doigts, Saber Interactive se montre tout chaud en nous annonçant qu'un développement est en cours dans leurs studios pour adapter la franchise. Même que ça parle de la plus grande adaptation de la licence, ce qui n'est pas non plus très compliqué à proposer.Saber travaille en étroite collaboration avec Paramount qui cofinancera le projet comme ils l'ont déjà fait avec, et si l'on n'est pas encore prêt d'en voir la couleur, on nous indique tout de même dès à présent que le jeu prendra place des milliers d'années avant les principaux événements, avec un tout nouvel « Avatar » qui bien entendu apprendra à maîtriser les 4 éléments, le tout sous la forme d'un action-RPG AAA.