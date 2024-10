Katsuhiro Harada estime que les joueurs ne sont pas intéressés par des compiles rétro de Tekken Katsuhiro Harada estime que les joueurs ne sont pas intéressés par des compiles rétro de Tekken

Poussé par Capcom à de nombreuses reprises, les compilations rétro de la scène baston ont pu de chances d'avoir lieu chez Bandai Namco, ou en tout cas avec Tekken comme le confie Katsuhiro Harada (auprès de TheGamer) pour une raison simple : qu'importe l'aspect nostalgie, le producteur est parfaitement conscient que les jeux 3D vieillissent bien plus vite que leur pendant 2D, et qu'il est de coutume dans ce genre de cas que le titre phare de la communauté soit généralement le dernier en date.



Une réflexion approuvée par son confrère Michael Murray, n'écartant pas néanmoins une « relecture » d'aspects moins traditionnels par rapport aux épisodes canon, comme Tekken Tag Tournament 2 ou encore les modes spéciaux Tekken Force et Devil Within.



En passant, la licence Tekken a dépassé les 57 millions de ventes, au coude-à-coude avec son rival Street Fighter (54 millions), mais bien loin derrière Mortal Kombat (plus de 80 millions, et ce chiffre date d'il y a 2 ans).