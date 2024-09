Le retour de Bloom Omen et Dino Crisis, mais seulement les originaux dans le PS Plus Premium Le retour de Bloom Omen et Dino Crisis, mais seulement les originaux dans le PS Plus Premium

Un dernier article pour la soirée (promis, le reste demain matin) avec un point PlayStation Plus, où l'on apprend pour commencer que les 3 concernés de la gamme Essential pour le 1er octobre seront Dead Space Remake, WWE 2K24 et Doki Doki Litterature Club.



Les abonnés de la branche Extra pourront eux repartir dans la journée avec The Last of Us : Part 1, et pour les Premium, prochainement deux monuments absolus de la PS1 : Blood Omen : Legacy of Kain et Dino Crisis.



Y avait vraiment pas moyen pour des remakes de ces deux derniers ?...