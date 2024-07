Le chantier Grand Theft Auto VI ne sera pas affecté par la grève des acteurs et doubleurs Le chantier Grand Theft Auto VI ne sera pas affecté par la grève des acteurs et doubleurs

Si Grand Theft Auto VI ne sort pas en 2025, Take-Two Interactive ne pourra pas prendre en excuse la grève tout juste débutée par le syndicat des acteurs et actrices de doublage (en plus de la motion-capture) : un représentant de la SAG-AFTRA vient d'indiquer auprès de Kotaku que les impliqués dans le blockbuster de Rockstar sont « autorisés » à continuer leur taf.



Pas de raison n'est donnée mais cela doit faire partie des « exceptions » évoquées par le syndicat envers certaines boîtes ayant proposé des contrats suffisamment transparents aussi bien en terme de salaires que de protections face à l'exploitation de l'IA.



On retourne attendre une nouvelle bande-annonce pour l'un des plus gros Most Wanted de cette génération, signée pour la fin d'année prochaine si tout va bien.