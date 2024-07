[LEAK] Soul Reaver I & II Remaster en vue [LEAK] Soul Reaver I & II Remaster en vue

C'est à la limite de tomber comme un cheveu sur la soupe bien que l'arrivée prochaine d'un comics préquelle avait ouvert une porte : Legacy of Kain : Soul Reaver va revenir dans le cadre d'une compilation remasterisée des deux premiers épisodes.



L'information n'est pas encore officielle mais c'est comme telle, le jeu étant clairement mentionné sur une statuette entreposée à la Comic-Con, sans que Dark Horse ne souhaite évoquer ce « détail » (juste que l'objet sera proposé à la vente en août).



Les fans aurait peut-être souhaité un peu plus qu'un simple remaster (dont on attendra de voir la couleur déjà) mais cela reste toujours une belle première étape 21 ans après la disparition de la franchise.