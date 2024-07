Concord ne proposera pas de Battle Pass

Cela restera une bonne nouvelle dans cette époque où la vente Premium n'empêche en rien la présence de Battle Pass saisonnier :en sera dénué comme vient de l'annoncer Firewalk Studios, garantissant que la grande majorité des récompenses pourront être obtenues sans surcoût, tout simplement en jouant et en accomplissant des défis. « Grande majorité » car il y aura néanmoins une boutique in-game pour divers skins.L'équipe promet en outre que le suivi sera constitué de nouveaux persos, cartes et modes de jeu (pas de solo on nous précise encore une fois), et à voir si la réalité ne rattrapera pas les belles intentions : malgré la récente bêta ouverte, ce GAAS made in PlayStation Studios continue d'être ignoré du plus grand-nombre, et seulement 4100 personnes l'ont placé dans leur wishlist sur Steam (le plaçant à la 793e places des attentes alors qu'il sort dans moins d'un mois).