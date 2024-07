Ryu Ga Gotoku Studio donne RDV au TGS 2024 Ryu Ga Gotoku Studio donne RDV au TGS 2024

Même si ce n'est pas une surprise de la part d'une boîte qui a annualisé ses productions, sachez que le studio Ryu Ga Gotoku vient d'affirmer que son prochain titre sera dévoilé pendant la période du Tokyo Game Show 2024, en rappelant selon les derniers propos que les fans auront de quoi être « surpris ».



On ne sait pas si ce sera Like a Dragon 9, un nouveau remake, un autre spin-off ou tout simplement une tentative de faire revenir Judgment, voire encore tout autre chose. Notons néanmoins qu'un Like a Dragon, quel qu'il soit, irait forcément de paire avec le lancement le 25 octobre de la série TV sur Amazon Prime.