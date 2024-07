Driver : Ubisoft préfère annuler la série TV

Ubisoft a tenté quelque chose pour faire revenir la franchisesur le devant de la scène, et même envers un plus large public qu'à l'accoutumée, mais c'est un échec : un porte-parole de l'éditeur a officialisé l'annulation de l'adaptation en série TV avec le service de streaming australien Binge.On garde néanmoins encore espoir de voir ruiner quelques caisses quand Ubisoft annonce dans la foulée travailler activement sur « d'autres projets liés à la franchise », bien entendu sans spécifier quoi que ce soit, et encore moins l'éventuelle possibilité d'un nouveau jeu 13 ans après