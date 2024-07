Suicide Squad reporte sa deuxième Saison Suicide Squad reporte sa deuxième Saison

Normalement attendu pour ce jeudi, la Saison 2 de Suicide Squad : Kill the Justice League se prend un report de dernière minute pour n'être désormais signée que pour le 25 juillet, avec toujours « Mme Freeze » en nouveau personnage jouable, et un lot de nouveaux défis, de l'équipement neuf, des missions, un peu de narration et évidemment un Battle Pass.



On se demande combien chez Rocksteady bosse encore sur ce chantier maudit, pas grand-monde sûrement, ce qui expliquerait que la « Partie 2 » de la saison (réservant surtout un nouveau Raid) n'arrivera qu'en hiver. Ça fait long, 6 mois pour une saison mais après tout, n'avons-nous pas l'impression d'être encore au printemps ?