[LEAK] Les prochains jeux PS Plus Extra [LEAK] Les prochains jeux PS Plus Extra

Un petit article pour vous faire parvenir le dernier leak de l'intouchable billbil-kun, à savoir l'arrivée de Crisis Core : Final Fantasy VII Reunion et Remnant II dans les jeux PS Plus Extra de ce mois de juillet.



Ils seront accompagnés de Pathfinder Enhnanced Edition, Mount & Blade II, Travis Strikes Again et No More Heroes III, en plus d'autres encore à spécifier.



La liste complète sera officiellement publiée mercredi en fin de journée, avant le déploiement sur le service mardi 16 août.