Charts Europe (mai) : la chute se poursuit Charts Europe (mai) : la chute se poursuit

Le rapport européen du mois de mai est tombé avec 11,6 millions de jeux écoulés sur PC et consoles en prenant en compte la majorité du numérique, exception faite de celui qui résiste encore et toujours (Nintendo).



Un bilan en baisse de 17 %, ce qui n'est pas illogique quand mai 2023 voyait la sortie remarquée de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom dont les chiffre du lancement étaient à eux-seuls supérieurs à l'ensemble du top 10 ci-dessous. Voilà voilà.



Retenons que :



- Routine sur le hardware (PS5 1ère, Switch 2eme, Xbox 3eme)

- Toutes les consoles sont en baisse (-40 % au total)

- Le secteur hardware également (-25 %, la DualSense reste première)



- Très bon retour de Ghost of Tsushima : Director's Cut (PC+PS5)

- Paper Mario 2 Remake chute de 8 % par rapport au précédent (mais pas de données démat)

- F1 2024 est en chute de 35 % par rapport à la précédente édition





LE TOP 10 EUROPÉEN DE MAI 2024 :



1. EA Sports FC 24

2. Grand Theft Auto V

3. F1 24

4. Ghost of Tsushima : Director's Cut

5. Paper Mario : La Porte Millénaire

6. Helldivers II

7. Hogwarts Legacy

8. Red Dead Redemption 2

9. Star Wars Jedi : Fallen Order (merci les promos)

10. COD : Modern Warfare III