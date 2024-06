C'est parti pour Lords of the Fallen 2

Huit mois seulement après son lancement, le « reboot » dese voit confirmer une suite, même si cela n'a rien de pleinement officiel avec le joli communiqué qui va avec : l'information a été découverte via des documents législatifs polonais (datés du 14 juin) faisant état d'un accord entre CI Games et Epic Games pour l'édition PC de(nom de code : Project 3), donc en gros une exclusivité Epic Games Store, temporaire ou non.CI Games se chargera en revanche de la distribution des versions PlayStation 5 et Xbox Series, pour un lancement souhaité en interne quelque part en 2026. Pas plus de détails mais on se doute que Hexworks rempilera (c'est d'ailleurs assurément déjà le cas) après avoir sauvé le précédent jeu.