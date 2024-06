Resident Evil Village dépasse les 10 millions Resident Evil Village dépasse les 10 millions

Alors que les insiders se contredisent quant à l'avenir de la franchise Resident Evil et surtout ses éventuels nouveaux remakes, Capcom nous fait un point de situation en annonçant que Resident Evil Village a dépassé les 10 millions de ventes en à peu près 3 ans, soit un record pour la série sur ce laps de temps.



Ce titre, moins apprécié de manière globale que Resident Evil 7 (d'où les bruits de couloirs sur un nouveau renversement de table pour me 9), devient du coup le 6e plus gros succès de la saga, avec le risque néanmoins de se faire dépasser sur la longueur par le remake du 4 avant même de débouter le 6.



Le top des plus gros succès de la saga (cumulant remasters et éditions GOTY, mais séparant les remakes ) :



1. Resident Evil 5 : 14,6 millions

2. Resident Evil 2 Remake : 13,9 millions

3. Resident Evil 7 : 13,3 millions

4. Resident Evil 4 : 13,2 millions

5. Resident Evil 6 : 13,1 millions

6. Resident Evil Village : 10 millions

7. Resident Evil 3 Remake : 8,7 millions

8. Resident Evil 4 Remake : 7 millions

9. Resident Evil Remake : 5,5 millions

10. Resident Evil 0 : 5,4 millions