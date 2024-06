The Last of Us (HBO) : le réalisateur Craig Mazin voit au-delà des 3 saisons The Last of Us (HBO) : le réalisateur Craig Mazin voit au-delà des 3 saisons

Dans quelques semaines, HBO passera la seconde sur la communication autour de The Last of Us : Saison 2, mais c'est par une récente interview que Craig Mazin et Neil Druckmann sont revenus sur la déception récemment annoncée : après autant d'attente, nous n'aurons que 7 épisodes (au lieu de 8 pour la Saison 1). De plus en plus court…



Dans les grandes lignes :



- 7 épisodes mais l'un d'entre eux durera plus longtemps pour compenser.

- Le réalisateur a estimé que la fin de la Saison 2 était parfaite pour ne pas en rajouter.

- Encore une fois, la Saison 2 ne couvrira pas l'intégralité de TLOU Part II.

- La Saison 3 proposera davantage d'épisodes.

- Mazin dit sans détour qu'une Saison 4 sera nécessaire.

- Comme pour la première saison, du contenu sera ajouté, autant dans le fil rouge que dans des flashbacks.

- Des flashbacks qui reviendront sur la période de la Saison 1.



Ce sera tout pour l'instant, et on en profite pour indiquer que selon billbil-kun, la version PC de The Last of Us : Part II Remastered est bouclée depuis 6 mois, juste que PlayStation attend le bon moment pour la lancer. Peut-être juste avant la Saison 2 HBO (ou dans les alentours quoi).