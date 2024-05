Un retour proche pour Metal Gear Solid Delta Un retour proche pour Metal Gear Solid Delta

C'est l'autre remake majeur de Konami et il ne devrait désormais plus tarder à faire parler de lui maintenant que tout est dit sur Silent Hill 2 Remake : selon billbil-kun (donc autant dire que c'est quasi-certain), Metal Gear Solid Delta : Snake Eater devrait faire son retour dans les prochains jours, avant même la conférence du Summer Game Fest (on parle du 6 juin).



Deux autres infos :

- Très haut risque d'un report en 2025 (même si presque obvious).

- Il y aura un gros collector à 199$ (contenu inconnu).