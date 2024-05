Le chantier du film Just Cause reprend Le chantier du film Just Cause reprend

Le projet d'adaptation de la franchise Just Cause se remet sur de bons rails. En cours depuis tellement longtemps chez Constantin Film avant que les droits n'expirent, la version cinéma désormais rebootée est finalement arrivée entre les mains d'Universal Pictures avec Angel Manuel Soto (Blue Beetle) à la réalisation, et le duo derrière The Fall Guy à la production.



On se pose néanmoins des questions sur l'intérêt de ce genre d'adaptation au thème proche de n'importe quel film d'action random (le grappin en plus), surtout que la licence a disparu du secteur vidéoludique depuis 6 ans. Difficile d'ailleurs d'estimer un Just Cause 5 dans un futur proche, la majorité d'Avalanche planchant sur le projet Contraband aux côtés des Xbox Game Studios.