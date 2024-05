PS Plus Essential : les prochains jeux du service + bonus Extra, Premium & PSVR2 PS Plus Essential : les prochains jeux du service + bonus Extra, Premium & PSVR2

C'est l'heure des Days of Play ou plutôt ce sera le cas dès demain jusqu'au 12 juin avec une masse de promotions sur les jeux PlayStation tout comme les accessoires et les consoles/packs. Le rappel est accompagné d'une validation des jeux PS Plus Essential à télécharger dès le 4 juin, comme suit :



- Streets of Rage 4

- Bob L'Eponge : The Cosmic Shake

- AEW Fight Forever



Ce n'est pas tout. Car pour ces Days of Play, Sony fait une fleur en offrant des titres aux abonnés Extra & Premium (en plus des jeux qui arriveront au milieu du mois).



PS Plus Extra :

- Dredge (29 mai)

- LEGO Marvel Super Heroes 2 (31 mai)

- Cricket 24 (5 juin)

- GTA San Andreas - Definitive Edition (7 juin)



PS Plus Premium (full PSVR2, tous le 6 juin) :

- Ghostbusters : Rise of the Ghost Lord

- Walkabout Mini Golf

- Synth Riders

- Before Your Eyes

- The Walking Dead : Saints & Sinner (1&2)



Bonus PS2 Classics pour les PS Plus Premium (tous le 11 juin) :

- Tomb Raider Legend

- Star Wars : The Clone Wars

- Sly Raccoon